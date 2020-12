Firenze | ex convento Sant’Orsola sarà gestito dal progetto Artea | lo comunica il sindacoi

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La proposta presentata dalla Soc.prevede funzioni prevalenti destinate alla formazione ed allo sviluppo culturale per (scuole, centro di formazione e avviamento alla professione, ludoteca, museo, ateliers d’artist, area tempo libero ed area eventi) ; funzioni complementari (negozi, bar/ristorante e foresteria)

Metrocittà di FirenzeSiamo lieti di dare una notizia importante per l'ex convento di Sant'Orsola - dichiara il Sindaco Dario Nardella ..."Siamo lieti di dare una notizia importante per l'ex convento di Sant'Orsola - dichiara il Sindaco Dario Nardella - con l'approvazione dell'atto per la sua valorizzione e gestione facciamo un grande p ...