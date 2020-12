Natale in lockdown e turismo, il grido d'allarme dello sci: "Fateci partire entro gennaio o non ha senso" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Dpcm del 3 dicembre ha fissato l'avvio della stagione subito dopo l'Epifania, ma il Cts non ha ancora elaborato le regole. I gestori: "Se si va troppo in là non reggiamo". Trentino e Alto Adige sperano ancora nella ripartenza entro la fine del mese Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Dpcm del 3 dicembre ha fissato l'avvio della stagione subito dopo l'Epifania, ma il Cts non ha ancora elaborato le regole. I gestori: "Se si va troppo in là non reggiamo". Trentino e Alto Adige sperano ancora nella ripartenzala fine del mese

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - NicolaPorro : Il ?????????????? ?????????????????????? ci aveva promesso un #Natale sereno, direi piuttosto che l’ha abolito. Ecco tutte le giravo… - riotta : Confusione al governo. Punto. #lockdown #COVID19 Come seminare ansia alla vigilia di Natale, anzichè dettare poch… - Silvia_Brognara : Passare il compleanno al lavoro, la Vigilia di Natale, in pieno lockdown natalizio, significa solo due cose: - un m… - ari_hill93 : @GanzoSwan Il lockdown inizia a farsi sentire. Poveri bimbi però, regalo unico Natale+compleanno forever and ever -