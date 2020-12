Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

maurizi58472343 : RT @MunaronLuisella: #icaninonsiregalano; #icanisiadottano; #adozioneconsapevole. Adottare un amico a quattro zampe è una cosa meravigliosa… - LuciaAgostini2 : RT @MunaronLuisella: #icaninonsiregalano; #icanisiadottano; #adozioneconsapevole. Adottare un amico a quattro zampe è una cosa meravigliosa… - tizianapiscope1 : RT @MunaronLuisella: #icaninonsiregalano; #icanisiadottano; #adozioneconsapevole. Adottare un amico a quattro zampe è una cosa meravigliosa… - AnnamariaBriola : RT @MunaronLuisella: #icaninonsiregalano; #icanisiadottano; #adozioneconsapevole. Adottare un amico a quattro zampe è una cosa meravigliosa… - CalvaresiRomina : RT @MunaronLuisella: #icaninonsiregalano; #icanisiadottano; #adozioneconsapevole. Adottare un amico a quattro zampe è una cosa meravigliosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale zampe

Natale a 4 zampe, il film in onda su Canale alle 13.40 di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. Nel cast Massimo Boldi e Biagio Izzo.La viziano al punto da comprarle un regalo di Natale tutto per lei. Ovviamente ... Tuttavia, non avevano fatto i conti con la curiosità della loro quattro zampe, che ha voluto a tutti i costi fare ciò ...