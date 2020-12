Mara Venier lascia Domenica In? Il direttore di RaiUno ci mette la faccia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mara Venier lascia Domenica In: la notizia dell’addio alla tv da parte della conduttrice veneta non smette di far parlare. Ma a sbilanciarsi, questa volta, è proprio il direttore di RaiUno Stefano Coletta. Sull’abbandono della Venier si è detto di tutto. Il desiderio della zia nazionale di lasciare il suo posto per dedicarsi alla famiglia e godere maggiormente della compagnia del nipotino ha scosso l’azienda pubblica. La Domenica dell’ammiraglia Rai, finalmente riportata agli antichi splendori dalla Venier, trema al solo pensiero. Leggi anche >> Domenica In, dopo Mara Venier Nicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)In: la notizia dell’addio alla tv da parte della conduttrice veneta non sdi far parlare. Ma a sbilanciarsi, questa volta, è proprio ildiStefano Coletta. Sull’abbandono dellasi è detto di tutto. Il desiderio della zia nazionale dire il suo posto per dedicarsi alla famiglia e godere maggiormente della compagnia del nipotino ha scosso l’azienda pubblica. Ladell’ammiraglia Rai, finalmente riportata agli antichi splendori dalla, trema al solo pensiero. Leggi anche >>In, dopoNicola Carraro elegge i possibili sostituti: non mancano i ...

