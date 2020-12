L’Inter | Conte e il nuovo Piano delle 3 C

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo settimane di discussioni e accuse sulle scarse varianti tattiche,ha sorpreso tutti con la struttura proposta a Verona: ecco la nuova Inter e il ritrovato3 C Anche Antoniosa sorprendere tatticamente. Un concetto troppo spesso dimenticato nella carriera del tecnico salentino, da moltissimi suoi detrattori bollato come “integralista” nelle scelte del sistema di gioco. Un fardello anche nella sua Inter, ma che in realtà si scontra con il passato e adesso anche con il presente della sfida di Verona. Nelle sue tre grandi esperienze a livello di club,ha in realtà sempre modificato la direzione tattica. La sua prima Juve nacque con il 4-2-4 salvo poi virare rapidamente verso la leggendaria difesa a 3. Il suo Chelsea si adattò stupendamente e conquistò la Premier League ...