L'Arma dei Carabinieri ha un nuovo comandante: è il generale Teo Luzi (Di giovedì 24 dicembre 2020) A gennaio il generale Teo Luzi sostituirà il comandante Giovanni Nistri al termine del suo incarico triennale. (Facebook)Il nuovo comandante delL'Arma dei Carabinieri è il generale di corpo d'armata Teo Luzi. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. A metà gennaio prenderà il posto di Giovanni Nistri, che terminerà il suo incarico triennale alla guida della Benemerita. Luzi, giunto ai 42 anni di carriera, è dal 2018 capo di Stato Maggiore delL'Arma dei Carabinieri. Numerosi i messaggi di auguri da parte degli esponenti politici dei vari partiti. Ti potrebbe interessare anche -> Seriate, omicidio Del Gaudio: ...

matteosalvinimi : Non hanno esitato a introdursi in un’abitazione in fiamme e trarre in salvo due donne rimaste intrappolate sotto le… - _Carabinieri_ : Dal Giardino degli Aranci sull’Aventino a Roma, le sinfonie della Banda dell’Arma dei #Carabinieri rompono il silen… - avvocato_urraro : L’augurio di buon lavoro al Gen. Teo Luzi, nuovo Comandante dell’Arma dei Carabinieri, per il meritato incarico e p… - _collenews : TRUFFE: I CONSIGLI DEI CARABINIERI PER EVITARLE Ecco l’utile decalogo stilato dall’Arma per evitare di incappare in… - Mario44623861 : RT @MauroVittorio3: Dieci Carabinieri... Neanche fosse un covo di terroristi... Io ho sempre avuto grande rispetto per l' Arma dei Carabin… -

