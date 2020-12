Kasia Smutniak, gli auguri di Natale in ape car: «L’amore non conosce distanza» (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Un monologo da ape car, in mezzo al traffico, con il sole in faccia». Kasia Smutniak ha pubblicato su Instagram un sincero video di auguri, registrato alla guida del mitico motocarro: «Spero che passiate un Natale sereno, in salute, per quanto possibile circondati dall’amore della vostra famiglia, anche se a distanza», dice l’attrice di origine polacca. «L’importante è che il sentimento sia sentito». Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Un monologo da ape car, in mezzo al traffico, con il sole in faccia». Kasia Smutniak ha pubblicato su Instagram un sincero video di auguri, registrato alla guida del mitico motocarro: «Spero che passiate un Natale sereno, in salute, per quanto possibile circondati dall’amore della vostra famiglia, anche se a distanza», dice l’attrice di origine polacca. «L’importante è che il sentimento sia sentito».

L'attrice ha pubblicato un monologo in cui parla di queste festività diverse: «Ci saranno posti vuoti intorno ai tavoli, ma è necessario fare sacrifici. Condividere non è soltanto vedersi, le persone ...

