Francia, il PSG esonera Tuchel dopo la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Paris-Saint Germain ha esonerato Thomas Tuchel. La notizia è stata riportata dal quotidiano francese l’Equipe, che spiega come la dirigenza parigina abbia deciso di allontanare il tecnico tedesco anche dopo la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo di ieri sera nell’ultimo match prima della sosta natalizia. Una notizia davvero inaspettata, considerando che il Psg ha chiuso al primo posto un girone di Champions non semplice con Lipsia e Manchester United e che in campionato i parigini sono terzi ad un solo punto dalla coppia di testa composta da Lille e Lione. Risultati che però non sono bastati a Tuchel, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno 2021. In questi giorni sarà quindi caccia al successore, con il nuovo tecnico che potrebbe anche avanzare richieste in vista ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Paris-Saint Germain hato Thomas. La notizia è stata riportata dal quotidiano francese l’Equipe, che spiega come la dirigenza parigina abbia deciso di allontanare il tecnico tedesco anchelaper 4-0di ieri sera nell’ultimo match prima della sosta natalizia. Una notizia davvero inaspettata, considerando che il Psg ha chiuso al primo posto un girone di Champions non semplice con Lipsia e Manchester United e che in campionato i parigini sono terzi ad un solo punto dalla coppia di testa composta da Lille e Lione. Risultati che però non sono bastati a, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno 2021. In questi giorni sarà quindi caccia al successore, con il nuovo tecnico che potrebbe anche avanzare richieste in vista ...

