Enrico Papi torna a Mediaset: ecco il suo nuovo programma (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una notizia inaspettata sembra davvero bollire in pentola e prevederebbe un rientro sulle reti Mediaset di Enrico Papi. Scopriamone di più. Sembra proprio che l’azienda Mediaset sia pronta per fare un colpaccio, cioè accaparrarsi il ritorno in azienda di Enrico Papi. Papi è un volto molto noto che la televisione italiana, che attualmente sta spopolando Leggi su youmovies (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una notizia inaspettata sembra davvero bollire in pentola e prevederebbe un rientro sulle retidi. Scopriamone di più. Sembra proprio che l’aziendasia pronta per fare un colpaccio, cioè accaparrarsi il ritorno in azienda diè un volto molto noto che la televisione italiana, che attualmente sta spopolando

enrick81 : RT @CIAfra73: Bomba natalizia: Enrico Papi torna a #Mediaset? In corso una trattativa con due proposte allettanti - BITCHYFit : Enrico Papi verso Mediaset (senza passare dai reality) per far le scarpe a Paolo Bonolis? - 14alexb : RT @fabiofabbretti: BOOM! Enrico Papi in trattativa per tornare a Mediaset. Sul piatto ci sono Scherzi a Parte e un preserale https://t.co… - isabellebog : @ermesbog esigo che enrico papi sia il conduttore - Gio79803890 : RT @davidemaggio: E beccatevi sto #BOOM della Vigilia. Enrico Papi tratta con Mediaset. Sul piatto ci sono Scherzi a Parte e un preserale… -