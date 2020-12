“Dovevo farlo”. 450mila euro, il cuore grande di Lapo Elkann: “Voglio far sentire il mio affetto e vicinanza”. E ha scelto proprio loro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lapo Elkann è spesso sotto i riflettori e conquista le prime pagine dei giornali un giorno sì e l’altro pure. E va detto che molte volte i motivi non sono proprio positivi. Considerato come la “pecora nera” della famiglia Agnelli, l’imprenditore nato a New York da Alain Elkann e Margherita Agnelli, almeno stavolta, sta facendo parlare di sé per un’ottima ragione. Dimenticate le bravate, i vizi o le gaffe in diretta mondiale durante una gara Nba, Lapo Elkann ha avviato lo scorso novembre un progetto internazionale di solidarietà con la sua fondazione Laps. L’iniziativa si chiama #ourduty e ha come obiettivo alleviare le sofferenze di quanti stanno lottando con il Covid. Di certo, pur con i suoi difetti, Lapo non manca di generosità, come ha recentemente dimostrato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)è spesso sotto i riflettori e conquista le prime pagine dei giornali un giorno sì e l’altro pure. E va detto che molte volte i motivi non sonopositivi. Considerato come la “pecora nera” della famiglia Agnelli, l’imprenditore nato a New York da Alaine Margherita Agnelli, almeno stavolta, sta facendo parlare di sé per un’ottima ragione. Dimenticate le bravate, i vizi o le gaffe in diretta mondiale durante una gara Nba,ha avviato lo scorso novembre un progetto internazionale di solidarietà con la sua fondazione Laps. L’iniziativa si chiama #ourduty e ha come obiettivo alleviare le sofferenze di quanti stanno lottando con il Covid. Di certo, pur con i suoi difetti,non manca di generosità, come ha recentemente dimostrato. ...

