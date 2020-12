Domenica In 2021/2022: resta Mara Venier, parola del direttore di RaiUno (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mara Venier resterà a condurre anche la prossima edizione di Domenica In, quella della stagione 2021-2022, parola del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, fra le pagine del Corriere della Sera. Sono mesi ormai che la zia Mara dichiara che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, tanto che pure suo marito ha proposto su Instagram una serie di possibili sostituti per la conduzione, da Eleonora Daniele a Caterina Balivo. Niente di più falso: Mara Venier resterà a condurre per il terzo anno consecutivo Domenica In: “Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 dicembre 2020)resterà a condurre anche la prossima edizione diIn, quella della stagionedeldi Rai Uno, Stefano Coletta, fra le pagine del Corriere della Sera. Sono mesi ormai che la ziadichiara che questa sarà la sua ultima edizione diIn, tanto che pure suo marito ha proposto su Instagram una serie di possibili sostituti per la conduzione, da Eleonora Daniele a Caterina Balivo. Niente di più falso:resterà a condurre per il terzo anno consecutivoIn: “lasciaIn? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica 2021 Acea Run Rome The Marathon, si corre all'alba del 19 settembre 2021 Corriere dello Sport.it Grande, Notte Jazz e Festa dell’Opera

Come più volte auspicato anche da queste colonne, nel 2021, per i suoi dieci anni, la Festa dell’Opera si rinnova e si estende su tre giorni, da venerdì 2 a domenica 4 luglio. Una scelta ...

Da oggi la Lombardia è zona rossa: cosa cambia per negozi, spostamenti e ristoranti

La Lombardia sarà invece zona arancione dal 28 al 30 dicembre e poi ancora il 4 gennaio 2021. Le nuove regole per gli spostamenti ... autocertificazione in caso di controlli. Da oggi e fino a domenica ...

