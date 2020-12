Controlli anti coronavirus a Olbia: 2 locali e 8 persone multate (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Controlli contro la movida senza regole, denunce e… Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Alla scoperta dell'Acquedotto ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili:contro la movida senza regole, denunce e… Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Alla scoperta dell'Acquedotto ...

tg2rai : Misure anti-covid, tutta Italia in #zonarossa fino al #27dicembre. Il primo #natale in tempo di pandemia. Rafforzat… - Viminale : Controlli di #polizia del #19dicembre sulle misure anti #covid19. Verifiche su: ?76.206 persone, 903 sanzionate,… - zazoomblog : Controlli anti coronavirus a Olbia: 2 locali e 8 persone multate - #Controlli #coronavirus #Olbia: - Dome689 : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #23dicembre sulle misure anti #covid19. Verifiche su: ?110.769 persone, 732 sanzionate, 8 denunci… - tg2rai : Da oggi, tutta #Italia è #zonarossa e sarà così fino a domenica. E poi ritornerà in rosso anche nei prefestivi e fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Natale, stretta sui controlli anti-spostamenti IL GIORNO Monito del ministro Luciana Lamorgese: “Le Feste non siano come l’estate, servono controlli”

Controlli nel rispetto delle regole Nel corso dell’intervista, Luciana Lamorgese ha affermato di comprendere il desiderio di tutti di voler tornare ad una “normalità” che al momento potrebbe apparire ...

Controlli anti-Covid a Castellammare, interrotto matrimonio proibito: sposi e invitati avevano prenotato hotel

Si erano sposati di mattina in chiesa e per la sera avevano organizzato il banchetto clandestino con una decina di invitati, tutti alloggiati nelle stanze di un hotel-ristorante della zona.

Controlli nel rispetto delle regole Nel corso dell’intervista, Luciana Lamorgese ha affermato di comprendere il desiderio di tutti di voler tornare ad una “normalità” che al momento potrebbe apparire ...Si erano sposati di mattina in chiesa e per la sera avevano organizzato il banchetto clandestino con una decina di invitati, tutti alloggiati nelle stanze di un hotel-ristorante della zona.