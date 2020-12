Charlene Wittstock | Alberto di Monaco e gli altri matrimoni reali più belli di sempre

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Più romantico di un matrimonio, c’è solo un matrimonio reale. Intrighi, procolli di corte, carrozze, abiti inimmaginabili e milioni di persone a battere le mani hanno contribuito a creare la favola. Da Cenerentola in poi. E negli anni le monarchie europee (e non solo) non hanno deluso, regalando a ogni epoca il suo royal wedding (o anche, se fortunati, più di uno).