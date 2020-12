Cecilia Capriotti: "Fare l'amore con mio marito è come una giostra"/ "Mi ritrovo..." (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cecilia Capriotti racconta l'intimità con il marito Gianluca a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e surriscalda la temperatura della casa del Grande Fratello Vip. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)racconta l'intimità con ilGianluca a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e surriscalda la temperatura della casa del Grande Fratello Vip.

GrandeFratello : A lezione di stile con Cecilia Capriotti... ???? #GFVIP - GrandeFratello : Prontissima a varcare la Porta Rossa! Cecilia Capriotti è una nuova concorrente di #GFVIP! - robertatalia_ : Cecilia Capriotti Stan account - EhiPenna : RT @oocgfvip5: I consigli di Cecilia Capriotti: “ti svegli, ti vesti, ti trucchi come se dovessi fare un servizio per Vogue. Qualcuno ti di… - gppmainagioia : RT @oocgfvip5: I consigli di Cecilia Capriotti: “ti svegli, ti vesti, ti trucchi come se dovessi fare un servizio per Vogue. Qualcuno ti di… -