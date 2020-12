A Roma in palio lavaggi auto gratuiti con l’iniziativa WE WASH U A MINI XMAS (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale è alle porte e, si sa, in questo periodo siamo tutti più buoni. Anche MINI che, per il Natale 2020, ha creato We WASH U A MINI XMAS, un progetto che prende ispirazione dal celebre leitmotiv natalizio, pensata per augurare buone feste a tutti, clienti e non. We WASH U A MINI XMAS rispecchia in pieno lo spirito irriverente e giocoso di MINI che ha deciso di customizzare l’autolavaggio Levita di Piazza Carrara a Milano e di offrire un lavaggio auto gratuito a chiunque nei giorni scorsi abbia deciso di recarsi presso la struttura per dare lustro alla propria vettura, che fosse una MINI o di un altro brand. Una vera e propria sorpresa che non ha tardato a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale è alle porte e, si sa, in questo periodo siamo tutti più buoni. Ancheche, per il Natale 2020, ha creato WeU A, un progetto che prende ispirazione dal celebre leitmotiv natalizio, pensata per augurare buone feste a tutti, clienti e non. WeU Arispecchia in pieno lo spirito irriverente e giocoso diche ha deciso di customizzare l’o Levita di Piazza Carrara a Milano e di offrire ungratuito a chiunque nei giorni scorsi abbia deciso di recarsi presso la struttura per dare lustro alla propria vettura, che fosse unao di un altro brand. Una vera e propria sorpresa che non ha tardato a ...

langolodeiprono : @SerieA, serata con match molto attesi, #AtalantaRoma, ore 18 e posticipo #LazioNapoli, in palio punti #champions..… - Fantalanta1 : Il #Papu è stato affiancato a ????? • Milan • Roma • Napoli • Torino (ma scherziamo?) • Lazio • Cincinnati • Al Nasr… - Maurizio__Roma : RT @SienaFree: ''La sospensione di un attimo - Scatti in Campo 2020'', il volume del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena https://t.c… - Gregriso : De Grandis: “il guardalinee sbandierava neanche fosse al Palio di Siena” sul secondo giallo a Singo. In questa fras… - Scontividilo : ChristmAS ROMA: in palio premi Qatar Airways, Tiscali, La Molisana, Why Sport, Sparco, eCooltra e Wetaxi su Sconti… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma palio A Roma in palio lavaggi auto gratuiti con l'iniziativa WE WASH UA MINI XMAS RomaDailyNews A Roma in palio lavaggi auto gratuiti con l’iniziativa WE WASH U A MINI XMAS

Natale è alle porte e, si sa, in questo periodo siamo tutti più buoni. Anche MINI che, per il Natale 2020, ha creato We Wash U A MINI Xmas, un progetto ...

Probabili formazioni Roma-Cagliari, Serie A

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Roma-Cagliari, gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2020-21. Partita in programma mercoledì sera alle ore 20 e 45 allo Stadio Olimpico ...

Natale è alle porte e, si sa, in questo periodo siamo tutti più buoni. Anche MINI che, per il Natale 2020, ha creato We Wash U A MINI Xmas, un progetto ...Andiamo a vedere le probabili formazioni di Roma-Cagliari, gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2020-21. Partita in programma mercoledì sera alle ore 20 e 45 allo Stadio Olimpico ...