Uomini e Donne, le parole di Gianluca dopo aver lasciato il trono: "Non c'è un contratto, volevo essere vero" (VIDEO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella puntata di ieri, lunedì 21 dicembre, di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Gianluca di abbandonare il trono. il ragazzo, dopo essere stato in trasmissione per un paio di mesi, ha deciso di andar via senza coronare il suo sogno d'amore. Si è trattata di una scelta alquanto sofferta, che ha spinto il ragazzo a lasciarsi andare a pianti di commozione. Ad ogni modo, non poteva andare avanti fingendo, pertanto, vediamo cosa ha rivelato dietro le quinte del programma. Lo sfogo di Gianluca dietro le quinte di Uomini e Donne Gianluca De Matteis ha lasciato il trono di Uomini e Donne non essendo riuscito a trovare una persona speciale.

