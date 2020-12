(Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato facile per gli studenti del liceo romano che lo hanno ascoltato a distanza, il 14 dicembre, per una lectio magistralis sulla Costituzione capire chi è. Un fiume in piena dell’eloquenza, un dispensatore di metafore riuscitissime sul significato della democrazia, sulla direttrice delle quali ha innervato di ricordi personali - da quelli familiari a quelli dei tanti allievi avuti nella pluriennale carriera da docente - un discorso ambizioso sul rapporto trae Costituzione, rilevando nell’asse discepoli-maestri e nella riconoscenza tra gli uni e gli altri la spina dorsale della convivenza civile. L'articolo .

NicolaPorro : Il Natale è andato, anche se ci era stato promesso il contrario. Ma il vero guaio è un altro: la scuola. Tanto che… - orizzontescuola : “Si era a scuola come dei soldatini”: un’ora di Educazione Civica con Luciano Corradini - ludo_france : l’anno scorso come ultimo giorno di scuola c’era musica, tutti i miei compagni e il resto della scuola che girava p… - Ukraine200000 : RT @alfredalgralu1: Era Giugno del 2016 quando fui colpito da alcuni disegni degli alunni di una scuola di Palermo. Lo sviluppo compositiv… - tobesolvnxly : oggi a scuola è stato bellissimo. Ognuno indossava un cappello di babbo natale; ci siamo messi a cantare tutti insi… -

Ultime Notizie dalla rete : era scuola

Orizzonte Scuola

Ha preso il via prima delle vacanze di Natale il progetto "la Biblioteca in classe", con le didattiche della biblioteca di Certaldo fatte a scuola, in modalità on line. Le operatrici di PromoCultura s ...avevano presentato una relazione al prefetto e il sindaco si era subito schierato con i genitori: «Questa persona non dovrebbe insegnare nelle nostre scuole, stiamo facendo tutti grandi sacrifici ...