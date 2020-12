Sampdoria-Sassuolo | la conferenza stampa degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi hanno commentato indopo la gara, finita 3-2 per i neroverdi. Di seguito riportiamo le parole. Cosa hanno detto gliin? Le parole di Ranieri Sulla sconfitta “Risultato che lascia l’amaro in bocca. Ci sono stati errori nostri e poi anche sfortuna, in una partita bella e combattuta. Peccato, ma non meritavamo assolutamente di perdere“. Sulla performance di Keità All’arbitro con noi non gliene va bene una, ricordando le sviste di Ayroldi a Cagliari. Dai il giallo e poi vedrai se è rosso o meno, no? Però sono soddisfatto della prestazione». Sulla pausa natalizia “Colgo occasione per fare un ...