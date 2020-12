Samantha de Grenet furiosa contro Stefania Orlando: “La uccido” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altri momenti di panico all’interno della casa del Grande Fratello: ancora una volta Samantha De Grenet contro Stefania Orlando Nella casa del Grande Fratello non finiscono le polemiche. Questa volta Samantha de Grenet si è scagliata contro Stefania Orlando dopo la nomination dell’ultima puntata. E così per una semplice teglia è nata un’accesa discussione con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altri momenti di panico all’interno della casa del Grande Fratello: ancora una voltaDeNella casa del Grande Fratello non finiscono le polemiche. Questa voltadesi è scagliatadopo la nomination dell’ultima puntata. E così per una semplice teglia è nata un’accesa discussione con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Fra le due non sembra esserci feeling... ?????? #GFVIP - domeniconaso : Samantha De Grenet vergognosamente in difesa di un uomo volgare, sessista e maschilista. #gfvip - SofyPiccinini : RT @sirwhitfield: Ossessionato da questo video di Stefania Orlando che, dopo aver asfaltato Samantha De Grenet, si ricompone allo specchio… - Retlaw701 : Grande Fratello Vip, “ti uccido”: raptus brutale di Samantha de Grenet. Squalificata? “Non me ne frega un c***”… - _artofmoments : RT @Santuz15: Matilde Brandi su MTR “massacratela sta stronza” Samantha De Grenet su Stefania “la uccido” Il problema dei figli solo se n… -