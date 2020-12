Recupero lampo: Gattuso ritrova un big contro il Torino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Napoli questa sera affronterà il Torino allo stadio Maradona di Napoli. Tanti assenti per gli azzurri, ma c’è stato un Recupero lampo a sorpresa L’emergenza sarà meno accentuata grazie al Recupero lampo di Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli ci sarà, questa sera, in occasione della partita del Napoli contro il Torino. Gattuso ritrova Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Napoli questa sera affronterà ilallo stadio Maradona di Napoli. Tanti assenti per gli azzurri, ma c’è stato una sorpresa L’emergenza sarà meno accentuata grazie aldi Hirving Lozano. L’attaccante messicano del Napoli ci sarà, questa sera, in occasione della partita del NapoliilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : #Napoli, Koulibaly e Lozano convocati per la gara con il Torino: Recupero lampo per i due calciatori, alle prese co… - napolista : #NapoliTorino, #Lozano torna tra i convocati. Recupero lampo per #Koulibaly Insigne rientra dalla squalifica. In el… - zazoomblog : Napoli-Torino i convocati di Gattuso: Lozano c’è recupero lampo - #Napoli-Torino #convocati #Gattuso:… - CalcioNapoli24 : - DilectisG : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Torino: recupero-lampo per Lozano e Koulibaly! -