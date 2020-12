**Recovery: Renzi, 'ritiro ministre Iv resta sul tavolo, dipende dal merito'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Tutto è ancora sul tavolo", compresa il ritiro delle ministre Iv dal governo, "noi abbiamo posto un problema di metodo e merito. Sul metodo ci hanno dato ragione, un passo in avanti. Sul merito dipende se siamo d'accordo o no". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Tutto è ancora sul", compresa ildelleIv dal governo, "noi abbiamo posto un problema di metodo e. Sul metodo ci hanno dato ragione, un passo in avanti. Sulse siamo d'accordo o no". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

