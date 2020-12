Per Arcuri, a fine estate avremo l'immunità di gregge (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - L'Italia può raggiungere entro fine estate l'obiettivo di 42 milioni di vaccinati, la soglia individuata per l'immunità di gregge: lo ha assicurato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. "Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni" di dosi di vaccino "per i primi tre trimestri: prima e dose e richiamo per 20 milioni di italiani", grazie alle dosi di Pfizer e Moderna, ha ricordato Arcuri, e "la Ue sta negoziando altre 13,5 milioni di dosi di Pfizer e e 10,8 di Moderna", cui poi si aggiungeranno le dosi degli altri vaccini che saranno approvati. "Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento" e tutti potranno vaccinarsi "senza ansia, senza corsie preferenziali, senza un 'mercato dei vaccini'", ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - L'Italia può raggiungere entrol'obiettivo di 42 milioni di vaccinati, la soglia individuata per l'di: lo ha assicurato il commissario per l'emergenza, Domenico, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. "Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni" di dosi di vaccino "per i primi tre trimestri: prima e dose e richiamo per 20 milioni di italiani", grazie alle dosi di Pfizer e Moderna, ha ricordato, e "la Ue sta negoziando altre 13,5 milioni di dosi di Pfizer e e 10,8 di Moderna", cui poi si aggiungeranno le dosi degli altri vaccini che saranno approvati. "Il vaccino non è un bene scarso. Abbiamo un piano approvato dal Parlamento" e tutti potranno vaccinarsi "senza ansia, senza corsie preferenziali, senza un 'mercato dei vaccini'", ha ...

