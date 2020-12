Oroscopo Branko 24 dicembre 2020 | le previsioni per tutti i segni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)24: Ariete, Toro e GemelliAriete: Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà. Piuttosto che viaggiare lontano, riporta la tua concentrazione e i tuoi pensieri alla realtà, dove potrai distinguerti in maniera positiva.Toro: Oggi succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili ...