Nuoto, Filippo Magnini e Ilaria Bianchi annunciano la loro positività al Covid-19. Problema contagi negli Assoluti a Riccione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Potremmo parlare di "Bollettino Covid" perché quanto sta emergendo nelle ultime ore in merito al gruppo di atleti che ha preso parte agli Assoluti invernali di Nuoto a Riccione non è da sottovalutare. Dopo la notizia ufficiale della positività al Covid-19 di Elena Di Liddo, farfallista di livello internazionale della squadra azzurra, quest'oggi sono arrivati altri esiti poco graditi per altri nuotatori. Nel tardo pomeriggio era stata Benedetta Pilato, neo primatista italiana dei 50 e dei 100 rana e qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, a informare tutti dello sgradito contagio su Instagram: "Ciao ragazzi, purtroppo sono da poco risultata positiva al tampone per il Covid-19. Fortunatamente sto bene e sto cercando di riposarmi. Volevo farvi i miei ...

