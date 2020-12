Miriam Leone: gara di bellezza con Michelle Hunziker per Roberto Bolle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’attrice Miriam Leone è in una competizione di bellezza con Michelle Hunziker per Roberto Bolle. Si aggiungerà anche Vasco Rossi. La meravigliosa attrice Miriam Leone sarà la protagonista di una compertizione di bellezza assieme alla carismatica presentatrice Michelle Hunziker. Le due si sfideranno durante lo show del primo ballerino Roberto Bolle, che le ha scelte L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’attriceè in una competizione diconper. Si aggiungerà anche Vasco Rossi. La meravigliosa attricesarà la protagonista di una compertizione diassieme alla carismatica presentatrice. Le due si sfideranno durante lo show del primo ballerino, che le ha scelte L'articolo proviene da YesLife.it.

unbelrumore : RT @see_lallero: Mamma mia che bellezza Miriam Leone. Spacca l'obiettivo. - alberto_botto : @filo_kilo Miriam Leone Sabrina Ferilli Maria Grazia Cucinotta - Veronicayesss : RT @jan_novantuno: Miriam Leone/Eva Kant in una nuova foto ufficiale di Diabolik dei Manetti Bros., prossimamente al cinema. (pic by Davide… - ivanpatrol : RT @jan_novantuno: Miriam Leone/Eva Kant in una nuova foto ufficiale di Diabolik dei Manetti Bros., prossimamente al cinema. (pic by Davide… - Angela94920036 : @FanClubAlbatros io non so perché ci vedo troppo Miriam Leone???? (nonostante non rientri tra le mie attrici preferite) -