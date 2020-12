L’ex Liverpool ‘consiglia’ Salah: “Fossi in lui odierei il Real Madrid perché…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Liverpool Echo, l'ex calciatore del Liverpool John Aldridge ha condiviso i suoi pensieri sulle voci di mercato relativi alla possibile partenza dell'attaccante Mohamed Salah direzione Madrid, sponda Real. Da aprte dell'ex giocatore è giunto un vivo 'consiglio' all'egiziano che dovrebbe farlo riflettere."Se sei un giocatore del livello di Salah, sarai sempre accostato al Real Madrid. Oppure anche al Barcellona e diversi altri grandi club", ha detto Aldridge. "Per esempio Harry Kane sarà il prossimo nome caldo del mercato perché il Tottenham ha iniziato un po' a mollare. Si sente qualcosa anche su Mané. Diciamo che sono giocatori tra i migliori nel loro ruolo al mondo. Ma se io Fossi Salah ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Intervenuto ai microfoni diEcho, l'ex calciatore delJohn Aldridge ha condiviso i suoi pensieri sulle voci di mercato relativi alla possibile partenza dell'attaccante Mohameddirezione, sponda. Da aprte dell'ex giocatore è giunto un vivo 'consiglio' all'egiziano che dovrebbe farlo riflettere."Se sei un giocatore del livello di, sarai sempre accostato al. Oppure anche al Barcellona e diversi altri grandi club", ha detto Aldridge. "Per esempio Harry Kane sarà il prossimo nome caldo del mercato perché il Tottenham ha iniziato un po' a mollare. Si sente qualcosa anche su Mané. Diciamo che sono giocatori tra i migliori nel loro ruolo al mondo. Ma se io...

ItaSportPress : L'ex Liverpool 'consiglia' Salah: 'Fossi in lui odierei il Real Madrid perché...' - - infoitsport : Salah via dal Liverpool, l'annuncio di un ex compagno: 'E' arrabbiato, lì non è più felice' - infoitsport : Salah via dal Liverpool, l'annuncio di un ex compagno: 'E' arrabbiato, lì non è più felice' - passionepremier : Ex compagno di Salah lancia l’allarme: “Mi ha detto di non essere contento, credo che il Liverpool voglia venderlo” - RaiSport : #Calcio Il destino di Mohamed #Salah potrebbe essere in Spagna. L'attaccante egiziano, secondo le parole di un ex… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Liverpool Champions League, Zenit-Club Brugge: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli