La questione irrisolta dei migranti con disturbi mentali

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Faduma ha 25 anni e viene dalla Somalia. È una richiedente asilo fuggita attraverso la Libia, dove ha subito violenze sessuali da un gruppo di miliziani. La ragazza presenta traumi irreversibili legati a quella esperienza e la sua vita da quel momento non è stata più la stessa. Mohamed invece ha 56 anni ed è originario del Sudan, della zona del Darfur. I conflitti civili che hanno segnato la regione dai primi anni 2000 lo hanno costretto a scappare: impresa che per lui si è rivelata ancora più difficile in quanto affetto fin da giovane da schizofrenia. Come Faduma e Mohamed sono numerosi i profughi affetti da forme di psicosi che arrivano sulle coste italiane, in particolare a Lampedusa. Molti sono traumatizzati dalle violenze che subiscono durante i viaggi in mare o nei centri di detenzioni libici, altri affetti da patologie congenite mai diagnosticate prima. In Italia le strutture ...