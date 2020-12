Il ginecolgo amato da tutte non è stato ucciso | svelato il mistero di Milano

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Confermata l’ipotesi suicidio che chiude definitivamente il caso del dottor Ansaldi, trovato senza vita vicino la Stazione Centrale a. Stefano Ansaldi Il dottor Stefano Ansaldi si è suicidato. Chiusa nel peggiore dei modi la vicenda che questa settimana aveva tenuto tutti con una serie di dubbi irrisolti. Eratrovato sotto un ponte a, privo di vita, riverso in una pozza di sangue, il sangue che lui stesso aveva fatto sgorgare recidendosi la giugulare. Nessuna rapina, nessun assassino, come si era ipotizzato. Gli indizi che portavano a questa conclusione erano molti, a partire dai guanti di lattice indossati dalla vittima al momento della morte, come se non volesse far rilevare le sue impronte, far sapere che eralui stesso a commettere il gesto. LEGGI ANCHE ...