Highlights e gol Napoli-Torino 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Napoli-Torino 1-1, match della quattordicesima giornata della Serie A 2020/2021. Pareggio in extremis al "Maradona" per i padroni di casa, che ringraziano una magia di Lorenzo Insigne in pieno recupero dopo che il Torino era passato in vantaggio a inizio secondo tempo con Izzo. Altra rimonta subita per i granata, che restano impigliati nei bassifondi della classifica.

Nella gara delle ore 20:45, l’ultima prima della sosta natalizia, del turno infrasettimanale della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona i padroni di c ...

Highlights Hellas Verona-Inter 1-2: Video Gol 14ª Giornata di Serie A

Colpo esterno per l’Inter di Antonio Conte che, al Bentegodi, ha battuto per 2 a 1 l’Hellas Verona nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. I nerazzurri, che salgono così a 33 punti in ...

