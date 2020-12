Frutta | verdura e prosecco La Brexit fa tremare l' export italiano

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le ultime quarantotto ore sono solo un assaggio di quello che può accadere nel Regno Unito in caso di No Deal. Le file davanti ai supermercati, gli scaffali già vuoti a metà mattinata, la corsa alle scorte di generi di prima necessità, la coda di tir bloccati a Dover dopo la chiusura dei collegamenti merci con la Francia e lo stop ai voli passeggeri. Una hardtemporanea dovuta non ai negoziati ancora in corso seppur agli sgoccioli tra Londra e Bruxelles ma alla variante del coronavirus che ha isolato la Gran Bretagna dal resto del mondo. Un “tempismo perverso”, dice all’HuffPost Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, la fondazione che riunisce il meglio del Made in Italy agroalimentare, e che tuttavia deve far riflettere in vista della scadenza delle trattative tra il governo britannico e la Commissione Europea alla fine dell’anno. Perché ...