Ferrari in lutto | è venuto a mancare un pezzo di storia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Saluto da qui un amico carissimo. Un personaggio che ha contribuito a rendere laquello che è.Immagino che ai più giovani il nome di Romolo Tavoni, spentosi a 94 anni, dica poco, se non niente. La Memoria non è un obbligo, semmai un optional. Lo so.Eppure. Eppure, Romolo Tavoni è stato fondamentale quando il Cavallino iniziò a nitrire e a nutrire le emozioni di tanti.Tra il 1950 e l’alba degli Anni Sessanta, il mio amico Romolo fu l’ombra del Drake. (Continua..) Gli faceva da segretario, lo aiutava nelle questioni private, lo rappresentava come direttore sportivo sulle piste di tutto il mondo.Tavoni era di Casinalbo, un paesino che sta tra Modena e Maranello. Respirava quasi con voluttà i gas che uscivano dai tubi di scarico. Amava le macchine, amava i motori, amava le corse.Amava, soprattutto, la. Romolo mi ha regalato, ...