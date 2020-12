Andrea Damante, oggi è noto grazie al Gf Vip e Uomini e donne, ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Un lavoro inaspettato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Damante è diventato ormai uno dei volti più noti di web e televisione, grazie alla sua partecipazione, con il ruolo di tronista, al programma televisivo Uomini e donne. Siciliano di nascita, ma cresciuto a Verona, Damante decide all’età di 19 anni di andare a vivere, sotto consiglio del padre si iscrive all’Università frequentando la facoltà di Economia. Successivamente però abbandona, per dedicarsi anima e corpo alla sua più grande passione, ovvero la musica. Adesso Damante è un famoso dj e produttore musicale ma dopo “Uomini e donne” ha partecipato anche ad altri programmi come il Grande Fratello Vip. Foto: Instagram/Andrea Damante L’ex tronista è stato per molto tempo al ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è diventato ormai uno dei volti più noti di web e televisione,alla sua partecipazione, con il ruolo di tronista, al programma televisivo. Siciliano di nascita, ma cresciuto a Verona,decide all’età di 19 anni di andare a vivere, sotto consiglio del padre si iscrive all’Università frequentando la facoltà di Economia. Successivamente però abbandona, per dedicarsi anima e corpo alla sua più grande passione, ovvero la musica. Adessoè undj e produttore musicale ma dopo “” ha partecipato anche ad altri programmi come il Grande Fratello Vip. Foto: Instagram/L’ex tronista è stato per molto tempo al ...

