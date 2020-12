Udinese, le scelte di Gotti per il Benevento: convocati e assenti dei friulani (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Sono 24 i calciatori convocati da mister Luca Gotti per la gara di domani, ore 20,45, contro il Benevento alla Dacia Arena. Rosa lunga quella friulana, se si considerano i dieci giocatori di movimento assenti per la sfida ai giallorossi di Filippo Inzaghi. All’appello mancheranno i difensori Nuytinck, Prodl, Ouweijan e Molina, i centrocampisti Mandragora, Jajalo e Makengo e gli attaccanti Okaka, Gonzalez e Micin. Questi, nel dettaglio, i convocati dell’Udinese: PORTIERI: 1 Musso; 66 Carnelos; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 Coulibaly ATTACCANTI: 9 Deulofeu; ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Sono 24 i calciatorida mister Lucaper la gara di domani, ore 20,45, contro ilalla Dacia Arena. Rosa lunga quella friulana, se si considerano i dieci giocatori di movimentoper la sfida ai giallorossi di Filippo Inzaghi. All’appello mancheranno i difensori Nuytinck, Prodl, Ouweijan e Molina, i centrocampisti Mandragora, Jajalo e Makengo e gli attaccanti Okaka, Gonzalez e Micin. Questi, nel dettaglio, idell’: PORTIERI: 1 Musso; 66 Carnelos; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 Coulibaly ATTACCANTI: 9 Deulofeu; ...

UDINE - Appaiate a 15 punti, Udinese e Benevento cercano di capire ... A dirigere la squadra in mezzo al campo dovrà scegliere uno tra Walace, Arslan e Mandragora mentre in avanti per affiancare ...

Noi vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada, attraverso con una grande prestazione: domani sarà fondamentale scegliere gli uomini giusti ... mentre eravamo in sicurezza. Con l’Udinese non ...

