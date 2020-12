Terremoto: Vigili fuoco, 'nessuna richiesta di soccorso' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "nessuna richiesta di soccorso. Al momento, gli interventi dei #Vigilidelfuoco riguardano per lo più aperture di porte. Molte le persone che impaurite dalla scossa sono corse in strada... dimenticando le chiavi". Lo scrivono su Twitter i Vigili del fuoco. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "di. Al momento, gli interventi dei #delriguardano per lo più aperture di porte. Molte le persone che impaurite dalla scossa sono corse in strada... dimenticando le chiavi". Lo scrivono su Twitter idel

emergenzavvf : 'Grazie Vigili del fuoco per ciò che fate” ci disse ad Amatrice dopo il terremoto. “Prego perché non lavoriate, per… - MediasetTgcom24 : Terremoto a Milano, nessun danno: poche chiamate ai vigili del fuoco #terremoto - tsken_ : RT @NewSicilia: #terremoto - Tanta paura, ma non si segnalano particolari danni. Ecco il resoconto dei vigili del fuoco #Newsicilia https:… - NewSicilia : #terremoto - Tanta paura, ma non si segnalano particolari danni. Ecco il resoconto dei vigili del fuoco #Newsicilia - Dome689 : RT @Open_gol: ?? Al momento i Vigili del Fuoco non hanno registrato richieste di soccorso -