“Si cambia | un’altra volta” La Vita in Diretta | Alberto Matano è già pronto a partire La voce corre nei corridoi Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Come ormai da anni a questa parte Lainnon andrà in onda il 24 e il 25 dicembre.e la sua squadra di lavoro si concederanno infatti qualche giorno di riposo, dopo le fatiche di questi primi mesi di stagione televisiva, per tornare in onda subito dopo i giorni di festa. Al posto del programma nella giornata del 24 dicembre verrà trasmessa L’Eredità di Flavio Insinna. In anticipo rispetto all’orario tradizionale poiché alle 19.20 la linea passerà alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, che quest’anno non verrà celebrata a mezzanotte per le ragioni note a tutti. Venerdì, invece, andrà in onda un film natalizio ‘Con amore Babbo Natale’ e verrà trasmesso in prima visione. Continua dopo la foto Quello che si sta concludendo perè ...