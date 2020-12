Repubblica: a Napoli come nel proibizionismo per bere un caffè dopo le 11 (Di martedì 22 dicembre 2020) A Napoli puoi togliere tutto, ma non il caffè, meglio ancora se è al bar. Èd è per questo, come scrive oggi Repubblica che il divieto di acquistare e consumare il caffè dopo le 11 del mattino sta stretto ai napoletani, al punto che si è trovata una soluzione originale come racconta Gigi Fiore «Scusi, vorrei una bottiglietta d’acqua… (occhiolino al barista) corretta, però… », farfuglia dietro la mascherina il cliente in astinenza. Il titolare, ammiccando a sua volta al di là del triste tavolino che impedisce l’accesso tra un dispenser di igienizzante e un termoscanner: «Solo un attimo e sono da lei…» (e indica con il muto sguardo da pusher e il mento proteso in avanti il belvedere in fondo alla strada, la panchina nello spiazzo poco lontano o la fontana all’angolo). ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Apuoi togliere tutto, ma non il, meglio ancora se è al bar. Èd è per questo,scrive oggiche il divieto di acquistare e consumare ille 11 del mattino sta stretto ai napoletani, al punto che si è trovata una soluzione originaleracconta Gigi Fiore «Scusi, vorrei una bottiglietta d’acqua… (occhiolino al barista) corretta, però… », farfuglia dietro la mascherina il cliente in astinenza. Il titolare, ammiccando a sua volta al di là del triste tavolino che impedisce l’accesso tra un dispenser di igienizzante e un termoscanner: «Solo un attimo e sono da lei…» (e indica con il muto sguardo da pusher e il mento proteso in avanti il belvedere in fondo alla strada, la panchina nello spiazzo poco lontano o la fontana all’angolo). ...

repubblica : Whirlpool, retribuzione fino al 31 dicembre, ma dal 1 aprile via ai licenziamenti - ZZiliani : Va be’ che John #Elkann, proprietario di Repubblica, è presidente della Exor tra i cui investimenti c’è la… - carissimiDo : RT @rep_napoli: Potenza, medici donano in beneficenza l'indennità da rischio Covid [di Anna Martino] [aggiornamento delle 14:30] https://t.… - diVirgilioA : RT @rep_napoli: Napoli, botteghe vuote a San Gregorio Armeno: deserta la via dei presepi [di Stella Cervaso, foto Riccardo Siano] [aggiorna… - Oly_Tee : RT @rep_napoli: Napoli, botteghe vuote a San Gregorio Armeno: deserta la via dei presepi [di Stella Cervaso, foto Riccardo Siano] [aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Napoli, Dell'Utri e il sacco dei Girolamini: "Il sequestro dei miei libri mi ha mandato in sala operatoria" La Repubblica Potenza, medici donano in beneficenza l'indennità da rischio Covid

“Un piccolo gesto fatto con il cuore. Avremmo voluto dare di più, ma certamente ci attiveremo per il futuro”. Così i sei medici dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza, c ...

Whirlpool, retribuzione fino al 31 dicembre, ma dal 1 aprile via ai licenziamenti

Whirlpool farà richiesta di ammortizzatori sociali per i circa 330 lavoratori dello stabilimento di Napoli, dove ha smesso la produzione di lavatrici il 31 ottobre scorso, e da aprile prossimo avvierà ...

“Un piccolo gesto fatto con il cuore. Avremmo voluto dare di più, ma certamente ci attiveremo per il futuro”. Così i sei medici dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza, c ...Whirlpool farà richiesta di ammortizzatori sociali per i circa 330 lavoratori dello stabilimento di Napoli, dove ha smesso la produzione di lavatrici il 31 ottobre scorso, e da aprile prossimo avvierà ...