Previsioni meteo del 23 Dicembre 2020: un po' di sole prima di Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) prima di Natale sull'Italia ci sarà una situazione meteo stabile: per il 23 Dicembre 2020 si prevedono sole e temperature sopra la media soprattutto al Sud. Le diverse perturbazioni che hanno attraversato il cielo italiano nel corso delle settimane di Dicembre concederanno una piccola tregua prima dei giorni di Natale al Sud Italia, anche se sulle regioni settentrionali e centrali il sole continuerà ad L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

