“Nessuno mi ha creduto”. Massacro di Padova, lo strazio della mamma di Francesca e Pietro, i due ragazzini uccisi dal padre. Cosa è successo (Di martedì 22 dicembre 2020) 48 ore dopo il Massacro di Francesca e Pietro, i bimbi di 15 e 13 anni uccisi dal padre Alessandro Pontin parla la mamma. Sono parole strazianti quelle che la donna affida a Repubblica in una lunga intervista. Piegata dal dolore, dalla rabbia e dalla frustrazione che qualCosa si sarebbe potuto fare. “Alessandro era un violento, non lo era stato mai con i bambini ma come da subito – racconta al quotidiano -. Ho segnalato, ho denunciato ma per le forze dell’ordine evidentemente non era abbastanza”. Un’accusa pesantissima mentre emerge un quadro drammatico degli ultimi minuti dei suoi bambini. È cominciato tutto lì, probabilmente all’alba, quando il loro papà si è svegliato. Ogni scia di sangue suggerisce una sequenza di quella feroce aggressione. Ai suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) 48 ore dopo ildi, i bimbi di 15 e 13 annidalAlessandro Pontin parla la. Sono parole strazianti quelle che la donna affida a Repubblica in una lunga intervista. Piegata dal dolore, dalla rabbia e dalla frune che qualsi sarebbe potuto fare. “Alessandro era un violento, non lo era stato mai con i bambini ma come da subito – racconta al quotidiano -. Ho segnalato, ho denunciato ma per le forze dell’ordine evidentemente non era abbastanza”. Un’accusa pesantissima mentre emerge un quadro drammatico degli ultimi minuti dei suoi bambini. È cominciato tutto lì, probabilmente all’alba, quando il loro papà si è svegliato. Ogni scia di sangue suggerisce una sequenza di quella feroce aggressione. Ai suoi ...

