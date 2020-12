Lissone | minaccia con coltello nuovo compagno della ex | arrestato

(Di martedì 22 dicembre 2020)(Monza e Brianza), 22 dicembre 2020 - Un 50enne statodai carabinieri a(Monza) per stalking nei confrontiex compagna e per averto il suofidanzato con ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lissone, minaccia il fidanzato della ex con un coltello: arrestato - SkyTG24 : Lissone, minaccia il fidanzato della ex con un coltello: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Lissone minaccia

Dopo la rottura con la donna il 50enne aveva iniziato a tormentare la ex con pedinamenti, telefonate, minacce di morte, soprattutto rivolte al suo nuovo partner ...Lo ha aggredito e minacciato di morte, costringendo lei a promettere che lo avrebbe lasciato Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lissone, in provincia di Monza, per stalking ...