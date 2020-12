Klopp non lo fa capitano e Salah vuole lasciare il Liverpool (che non ha niente in contrario) (Di martedì 22 dicembre 2020) Salah vuol lasciare il Liverpool. E il Liverpool non si straccerebbe le vesti. Una rottura clamorosa che sta montando sui media inglesi e spagnoli, perché il nuovo porto nel quale potrebbe sbarcare l’egiziano sarebbe quello di Barcellona. Tutto nasce, pare, da un episodio: Klopp non gli dà la fascia di capitano contro il Midtjylland. Salah ci resta malissimo. Lo stesso Salah aveva alimentato speculazioni nel fine settimana quando, in un’intervista ad AS, ha accennato a un possibile trasferimento al Barcellona o al Real Madrid. Ha ammesso di essere “deluso” per non essere stato nominato capitano in assenza di Jordan Henderson e del suo vice, James Milner. E alla domanda sul suo futuro al Liverpool, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020)vuolil. E ilnon si straccerebbe le vesti. Una rottura clamorosa che sta montando sui media inglesi e spagnoli, perché il nuovo porto nel quale potrebbe sbarcare l’egiziano sarebbe quello di Barcellona. Tutto nasce, pare, da un episodio:non gli dà la fascia dicontro il Midtjylland.ci resta malissimo. Lo stessoaveva alimentato speculazioni nel fine settimana quando, in un’intervista ad AS, ha accennato a un possibile trasferimento al Barcellona o al Real Madrid. Ha ammesso di essere “deluso” per non essere stato nominatoin assenza di Jordan Henderson e del suo vice, James Milner. E alla domanda sul suo futuro al, ...

