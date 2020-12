Juventus-Fiorentina 0-3 | colpaccio viola e tonfo bianconero 

Leggi su funweek

(Di martedì 22 dicembre 2020) Disastro. La sfida dell’Allianz Stadium finisce 3-0 per icon il gol di Vlahovic in avvio, l’autorete di Alex Sandro e il sigillo di Caceres nella ripresa. Un risultato su cui pesa non poco l’espulsione di Cuadrado, che lascia i bianconeri in inferiorità numerica per oltre 70 minuti: uno dei tanti episodi contestati in casa Juve. I bianconeri restano a 24 punti, ora a -7 dal Milan capolista. Lasale a quota 14 e si allontana dalle zone più calde della classifica. Funweek.