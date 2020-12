Ira sul presepe in Vaticano: "Questa è un'offesa ai cattolici" (Di martedì 22 dicembre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il presepe "futuristico" fa scoppiare la polemica e divide i fedeli: "Meglio quello tradizionale". Che cosa è successo "Nel bene o nel male purché se ne parli", scriveva Oscar Wilde. L’aforisma perfetto per raccontare l’accoglienza ricevuta dal nuovo presepe di piazza San Pietro. La natività futuristica degli allievi della scuola d’arte di Castelli, paesino della provincia di Teramo famoso per la lavorazione della ceramica, è finita su tutti giornali, compresi quelli d’Oltreoceano. "È un presepe che ha avuto problemi come abbiamo avuto tutti noi in questo anno pessimo", scrive, ad esempio, il New York Times, riferendosi alle polemiche montate nei giorni scorsi su social e giornali. Il più feroce è stato Vittorio Sgarbi, che l’ha definito una "umiliazione del ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il"futuristico" fa scoppiare la polemica e divide i fedeli: "Meglio quello tradizionale". Che cosa è successo "Nel bene o nel male purché se ne parli", scriveva Oscar Wilde. L’aforisma perfetto per raccontare l’accoglienza ricevuta dal nuovodi piazza San Pietro. La natività futuristica degli allievi della scuola d’arte di Castelli, paesino della provincia di Teramo famoso per la lavorazione della ceramica, è finita su tutti giornali, compresi quelli d’Oltreoceano. "È unche ha avuto problemi come abbiamo avuto tutti noi in questo anno pessimo", scrive, ad esempio, il New York Times, riferendosi alle polemiche montate nei giorni scorsi su social e giornali. Il più feroce è stato Vittorio Sgarbi, che l’ha definito una "umiliazione del ...

publish70628725 : Ira sul presepe in Vaticano: “Questa è un’offesa ai cattolici” - FRafaniello : RT @janavel7: 'L’ira dei ristoratori sul governo, Vissani lancia una class action'. Per i ristoratori non mi pare una grande idea farsi rap… - FlaviaErmetes : RT @baffi_francesco: Il 'cuoco' Vissani, evasore fiscale ( condannato... ), senza mascherina e senza mod. 730, lancia una class action cont… - a70199617 : RT @baffi_francesco: Il 'cuoco' Vissani, evasore fiscale ( condannato... ), senza mascherina e senza mod. 730, lancia una class action cont… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: #CASALINO, IRA DEI TELESPETTATORI DURANTE LA CONFERENZA SUL #DPCM: 'CASALINO CON MASCHERINA E NASO SCOPERTO' -

Ultime Notizie dalla rete : Ira sul Ira sul presepe in Vaticano: "Questa è un'offesa ai cattolici" il Giornale Ira sul presepe in Vaticano: "Questa è un'offesa ai cattolici"

Il più feroce è stato Vittorio Sgarbi, che l’ha definito una "umiliazione del cattolicesimo". "I personaggi – attaccava l’esperto sul blog di Nicola Porro – non si riconoscono, queste cose non ...

L'ira degli Italiani a Londra. "Ci hanno abbandonati". Farnesina senza un piano

Migliaia di italiani salgono sul taxi per l'aeroporto convinti di farcela. E invece niente. Il nostro governo sceglie la linea isterica, e a terra il caos dell'incertezza dilaga. In molti decidono di ...

Il più feroce è stato Vittorio Sgarbi, che l’ha definito una "umiliazione del cattolicesimo". "I personaggi – attaccava l’esperto sul blog di Nicola Porro – non si riconoscono, queste cose non ...Migliaia di italiani salgono sul taxi per l'aeroporto convinti di farcela. E invece niente. Il nostro governo sceglie la linea isterica, e a terra il caos dell'incertezza dilaga. In molti decidono di ...