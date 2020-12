“Finalmente!”. Alfonso Signorini, oggi sì che il risveglio è col sorriso: poco fa la bella notizia (Di martedì 22 dicembre 2020) Altro giro, altra corsa e in tv torna a vincere il Grande Fratello Vip 5, forse complici due ospiti speciali: Alberto Urso e Arisa. Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 21 dicembre 2020, infatti vedono il reality show condotto da Alfonso Signorini in testa. Il programma di Canale 5 ha battuto il film in onda su Rai Uno e le altre trasmissioni. Scendendo nel dettaglio, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.383.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.6%. Non ci resta che il crimine su Rai Uno ha intrattenuto 2.936.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Una vittoria quella del reality show che è arrivata dopo ben due ‘sconfitte’ della scorsa settimana. C’è da dire che la puntata che precede il Natale ha ottenuto il risultato che probabilmente la rete Mediaset sperava con le varie sorprese e la presenza di due ospiti eccezionali. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Altro giro, altra corsa e in tv torna a vincere il Grande Fratello Vip 5, forse complici due ospiti speciali: Alberto Urso e Arisa. Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 21 dicembre 2020, infatti vedono il reality show condotto dain testa. Il programma di Canale 5 ha battuto il film in onda su Rai Uno e le altre trasmissioni. Scendendo nel dettaglio, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.383.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.6%. Non ci resta che il crimine su Rai Uno ha intrattenuto 2.936.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Una vittoria quella del reality show che è arrivata dopo ben due ‘sconfitte’ della scorsa settimana. C’è da dire che la puntata che precede il Natale ha ottenuto il risultato che probabilmente la rete Mediaset sperava con le varie sorprese e la presenza di due ospiti eccezionali. ...

