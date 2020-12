Enel | aggiornato accordo con EPH per cessione quota in Slovenské elektrárne

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –Produzione, controllata die la società EP Slovakia BV e la società ceca Energetický a prumyslový holding (congiuntamente “EPH”) hanno firmato un nuovoche modifica alcuni termini e condizioni del contratto sottoscritto in data 18 dicembre 2015 (come già modificato nel corso del 2018) traProduzione ed EPH e concernente la vendita della partecipazione detenuta daProduzione in. Come annunciato il 18 dicembre 2015 e il 28 luglio 2016 – spiega una nota – il Contratto ha comportato il conferimento alla società di nuova costituzione Slovak Power Holding BV dell’intera partecipazione detenuta daProduzione in, pari al 66% del capitale ...