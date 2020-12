Calciomercato Lecce | Agoume il rinforzo per gennaio?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ildi un Eugenio Corini trovato positivo al Coronavirus si prepara per la super sfida di campionato contro la Spal di Pasquale Marino. I salentini, attualmente settimi in classifica in Serie B con 21 punti incamerato in 13 giornate, sperano di battere gli Estensi: vincendo, infatti, i giallorossi scavalcherebbero proprio i biancazzurri in cadetteria. Intanto, ilinvernale si appresta a partire ed i pugliesi potrebbero prenotare il primo colpo: si tratta di Lucien, centrocampista dell’Inter che non riesce a trovare spazio nella Spezia Calcio di Vincenzo Italiano in Serie A.gioca poco con lo Spezia: possibilità per il? Voglia sempre più pressante di ritornare immediatamente in Serie A. Per farlo, ildovrà battere la Spal, vera e ...