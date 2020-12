Bari, niente 'botti' fino a Capodanno: l'ordinanza del sindaco Decaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Bari - A Bari, dove i fuochi d'artificio sono una forte tradizione, i 'bottì sono stati vietati da domani fino al primo gennaio. Il sindaco Antonio Decaro ha emanato un'ordinanza che vieta la vendita ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020)- A, dove i fuochi d'artificio sono una forte tradizione, i 'bottì sono stati vietati da domanial primo gennaio. IlAntonioha emanato un'che vieta la vendita ...

L'ordinanza dispone, inoltre, a partire dalle 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del primo gennaio, il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di fuoco d’artificio ne ...

È stata emanata l’ordinanza sindacale che da domani, mercoledì 23 dicembre, e fino al prossimo 1° gennaio 2021, vieta la vendita, in forma ambulante e non, dei fuochi d’artificio ...

