Zangrillo attacca i virologi sempre in tv. "Una figata salvare vite, gli altri parlano..." (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fabrizio Boschi Botta e risposta a distanza con Galli. E sui social scatta (di nuovo) la rissa La guerra degli (e agli) infettivologi iniziata a marzo regala sempre preziose perle. Anche perché gli attori in gioco non sono più solo gli Scanzi e i Travaglio di turno, ma anche i dottori stessi impegnati nella lotta al Coronavirus. Pur colleghi e luminari della materia, nella maggior parte dei casi perfetti sconosciuti fino a nove mesi fa e oggi divenuti delle star tv, non si risparmiano in battute pungenti e colpi bassi. Ieri, uno dei più discussi tra di loro, il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, rispondendo su Twitter ad un utente che lo ringrazia per le condizioni di salute in miglioramento di una persona a lui cara, si lascia andare a considerazioni che scatenano ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fabrizio Boschi Botta e risposta a distanza con Galli. E sui social scatta (di nuovo) la rissa La guerra degli (e agli) infettivologi iniziata a marzo regalapreziose perle. Anche perché gli attori in gioco non sono più solo gli Scanzi e i Travaglio di turno, ma anche i dottori stessi impegnati nella lotta al Coronavirus. Pur colleghi e luminari della materia, nella maggior parte dei casi perfetti sconosciuti fino a nove mesi fa e oggi divenuti delle star tv, non si risparmiano in battute pungenti e colpi bassi. Ieri, uno dei più discussi tra di loro, il professor Alberto, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, rispondendo su Twitter ad un utente che lo ringrazia per le condizioni di salute in miglioramento di una persona a lui cara, si lascia andare a considerazioni che scatenano ...

