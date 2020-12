TIM | accordo con ufirst per digitalizzare le code nei negozi fisici

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – TIM ha scelto, app italiana nata nel 2016 per facilitare gli accessi ai servizi più congestionati, pered efficientare gli ingressi nei suoi 580dislocati su tutto il territorio nazionale. In questo modo non sarà più necessario presentarsi fisicamente ino e prendere un numerino, ma si potrà staccare un ticket virtuale e recarsi nel punto vendita solo quando arriverà il proprio turno. La soluzione è stata adottata da TIM in seguito a una prima sperimentazione avviata all’interno di TIM WCAP, il programma di Open Innovation di TIM che promuove la collaborazione con startup e piccole e medie imprese. I clienti TIM che avranno scaricato l’applicazione (disponibile sui principali store), grazie al sistema di geolocalizzazione di, potranno visualizzare ...