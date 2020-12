Terribile incidente all’Infernetto: pedone travolto da un’auto è grave (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un pedone è stato travolto da un’auto nel quartiere Infernetto, mentre attraversava la strada con sua moglie. L’incidente è accaduto attorno alle 18 di oggi in viale di Castelporziano. L’auto che ha investito l’uomo, M. T, è una 500 blu e dalle prime ricostruzioni il pedone non era sulle strisce. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale e il personale del 118 in ambulanza. L’uomo di 58 anni ha perso molto sangue, attualmente si sa che è ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia e si trova in fase di rianimazione. La 500 che ha travolto l’uomo ha il cruscotto distrutto, attualmente sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unè statodanel quartiere Infernetto, mentre attraversava la strada con sua moglie. L’è accaduto attorno alle 18 di oggi in viale di Castelporziano. L’auto che ha investito l’uomo, M. T, è una 500 blu e dalle prime ricostruzioni ilnon era sulle strisce. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale e il personale del 118 in ambulanza. L’uomo di 58 anni ha perso molto sangue, attualmente si sa che è ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia e si trova in fase di rianimazione. La 500 che hal’uomo ha il cruscotto distrutto, attualmente sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.

