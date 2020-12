Sorrento | in ospedale mancano gli anestetisti | a rischio il reparto di Rianimazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –gli anestesisti all’Santa Maria della Misericordia di: aildi. Se non arriveranno i rinforzi si dovrà infatti disporre il trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati, vista l’impossibilità di garantire i turni dei medici anestesisti rianimatori. Il problema è esploso negli ultimi giorni e se l’Asl Napoli 3 Sud non interverrà rapidamente si rischia il peggio. Il nosocomio sorrentino è infatti un presidio fondamentale per l’intera comunità della Costiera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.